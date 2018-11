La patru ani de cand s-a produs frauda bancara, autoritatile au reusit sa recupereze doar 3 la suta din miliardul furat. O spun economistii de la Expert Group - VIDEO

Frauda bancara ar fi inceput din anul 2007, iar apogeul ar fi fost in noiembrie 2014, constata economistii. Miliardul furat inseamna de fapt 13,34 de miliarde de lei, cu o dobanda in plus de 11,1 miliarde, datoria pusa pe umerii cetatenilor, care va fi achitata de guvern pana in anul 2041. Economistii precizeza ca nu se stie nici pana astazi valoarea totala a fondurilor sustrase fraudulos din sistemul bancar.

Eugen GHILETCHI, ECONOMIST “EXPERT GROUP”: “Pana in prezent toate recuperarile aferente fraudei bancare ajung in bugetul de stat si nu in scopul stingerii datoriei, asa cum logic ar trebui sa fie.”

Frauda bancara ne-a costat nu doar bani, generand si o criza economica. A fost redusa puterea de cumparare a cetatenilor, s-a incetinit ritmul de crestere economica si s-a depreciat cursul de schimb valutar. Astazi, situatia arata in felul urmator.

Eugen GHILETCHI, ECONOMIST “EXPERT GROUP”: “Din procesul de lichidare a bancilor a fost recuperata suma de 430 de milioane de lei, ceea ce reprezinta putin peste 3 procente a sumei totala din garantia acordata de guvern.Aceasta suma este din procesul de vanzare a activelor bancare. - Adica bani lichizi nu s-au recuperat din furt? - Deocamdata nu exista informatie publica.”

Asta, in contextul in care, anterior Andrian Candu le explica americanilor ca 90 la suta din banii furati din sistemul bancar din Republica Moldova au fost identificati si urmeaza sa fie recuperati. Anterior, democratii spuneau ca banii obtinuti din vanzarea activelor bancilor fraudate, la fel pot fi considerati o parte din suma recuperata.

Dumitru PINTEA, ECONOMIST “EXPERT GROUP”: “Pana acum nu a fost niciun raport in spatiul public care sa evalueze persoanele care au beneficiat de creditele acordate de BNM. Urma sa se evalueze afilierea cu banca si daca banii nu erau de provenienta legala.”

La mijlocul lunii octombrie, atunci cand directorului CNA si Guvernatorului BNM au fost audiati in plen, acestia mentionau ca informatiile din rapoartele Kroll sunt pastrate in secret pentru ca exista riscul ca adevaratii beneficiari ai furtului miliardului sa gaseasca noi mijloace de a ascunde banii. Statul a contractat compania Kroll sa faca lumina in acest.

Anchetatorii au constatat ca in furtul miliardului ar fi fost implicate in jur de 75 de companii, care ar fi actionat impreuna, toate avand legatura cu Ilan Shor, condamnat la 7 ani si jumatate in dosarul BEM. Raportul Kroll 2 nu a fost facut public.