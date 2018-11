La pepeniera de la Straseni, brazii sunt gata sa fie taiati pentru a fi scosi la vanzare. Vezi cum arata pomii si care este pretul - VIDEO

Mihaela TOBULTOC, REPORTER PRO-TV: "Brazii din aceasta pepeniera sunt gata sa fie taiati, ca mai apoi sa ajunga in casele oamenilor de sarbatorile de iarna. In acest an pe piata vor fi scosi la vanzare in jur de 60 de mii de pomi. Cei mai solicitati brazi de Craciun au pana la 2 metri inaltime."

La intreprinderea silvica din Straseni, unde se afla cea mai mare pepeniera de brazi din tara, se inalta peste 23 de mii de molizi. Pomii au crescut timp de sapte ani si ating o inaltime de pana la 6 metri. Acestia vor fi taiati la mijlocul lunii decembrie, atunci cand vor fi scosi de vanzare.

Sergiu CHIHAI, INGINER SEF IN SIVICULTURA: "Noi vom selecta pentru comercializare cei mai valorosi si cei mai frumosi pomi de Craciun. Spre exemplu acesta, acesta si multi altii care sunt in plantatii."

Pomii pot fi cumparati direct de la intreprindere la un pret mai redus decat cel de pe piata. Acolo, un brad costa de la 40 pana la 100 de lei in functie de inaltime. Cei care isi doresc sa aiba in case un brad verde pe un timp mai indelungat, pot sa opteze pentru un pom in ghiveci.

Sergiu CHIHAI, INGINER SEF IN SIVICULTURA: "Eu pot sa va spun cum se poate de pastrat un pom de Craciun cel mai bine, scos cu radacina pus intr-un ghiveci, udat nu tare ambudent, ca sa nu putrezeasca radacina. Dupa sarbatorile de iarna il putem replanta."

In acest an intreprinderea Moldsilva va scoate la vanzare cu sase mii de pomi mai mult decat in anul trecut.

Ghenadie GRUBII, SEFUL SERVICIULUI FONDULUI FORESTIER MOLDSILVA: "Anul acesta cantitatea de pomi de iarna care o preconizam sa o livram pe piata, va creste cu circa 20%."

Din cei 64 de mii de pomi, care vor fi scosi in vanzare in acest an pentru sarbatorile de iarna, 31 de mii au o inaltime de pana la 1,5 metri.

