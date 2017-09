La recomandarea medicilor de pe ambulanta, seful de escorta de la IGP ar fi fost impotriva ca barbat de 31 de ani, detinut in penitenciarul 13, sa fie transportat la Psihiatrie \ DOC

In registrul de evidenta a acordarii primului ajutor medical, in cazul barbatului de 31 de ani decedat in penitenciarul nr. 13 din capitala, emis de IGP, este indicat faptul ca la recomandarea medicilor de pe ambulanta, seful de escorta din cadrul politiei ar fi fost impotriva ca Andrei Braguta sa fie transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie, iar asta pentru ca in acel moment ar fi lipsit colaboratorii pentru escorta.