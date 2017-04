La slujba de Buna Vestire de la Catedrala, oficiata de mitropolitul Vladimir au venit sute de enoriasi printre care si presedintele tarii, care a fost tratat mai special de preoti - VIDEO

Inconjurat de bodyguarzi, presedintele a avut parte de o primire mai speciala din partea preotilor. Secretarul mitropoliei a lasat slujba si l-a intampinat pe Dodon la usa, iar in locul unde urma sa stea seful statului a fost asternut un covor.

Igor DODON, PRESEDINTE "Eu nu stiu ati vazut ca eu am stat ...// Dimineata am mancat peste..."

Dodon insa a stat in jur de jumatate de ora, asa ca dupa ce a pus lumanari in toate sfesnicile din Catedrala, presedintele a plecat, precizand ca merge in teritoriu sa se intalneasca cu cetatenii. In ce priveste Pastele il va petrece acasa, totusi in acest planifica sa mearga la Ierusalim sa atinga focul haric.

Igor DODON, PRESEDINTE "Doua variante sau Biskek sau la Ierusalim, vedem inca nu am decis..., dar sambata voi fi aici..."

Aparitia presedintelui la biserica, i-a deranjat pe unii enoriasi, care cred ca acesta a venit mai mult de forma, dar nu ca sa se roage.





Astazi, credinciosii au sarbatorit Buna Vestire.

"Mă neliniştesc lacrimile Maicii Domnului, mă refer la timpul de afară. În mod obişnuit în această zi totul înfloreşte."





Potrivit Bibliei, in aceasta zi, arhanghelul Mihail i-a vestit in vis fecioarei Maria, ca va naste un fiu pe care-l va chema Isus. Ziua a fost fixata pe 7 aprilie, cu 9 luni inainte de Nasterea Domnului, care se sarbatoreste pe 7 ianuarie, pe stil vechi. Se spune ca asa cum este vremea ziua de Buna Vestire, asa va fi si in ziua de Pasti.