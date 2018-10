La Soroca, dascalii au fost intampinati cu paine si sare. A rasunat muzica, elevii s-au incins in hore si au avut grija sa le pregateasca surprize profesorilor - VIDEO

Ziua profesorului a fost sarbatorita astazi in toate scolile din tara. La Soroca, de exemplu, dascalii au fost intampinati cu paine si sare. A rasunat muzica in institutiile de invatamant, iar holurile s-au transformat in sali de dans. Elevii s-au incins in hore si au avut grija sa le pregateasca surprize profesorilor