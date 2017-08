La Soroca s-au dat lupte intre cavaleri de Ziua Indepedentei. Imbracati in costume medievale, artistii au luat cu asalt cetatea - VIDEO

La Soroca, de Ziua Independentei localnicii au facut o calatorie in timp. Cavalerii din Moldova, inarmati cu sabii si cu masti pe fata, au tinut piept unei invazii din partea luptatorilor din Ucraina. Victoria cavalerilor moldoveni a fost intampinata cu aplauze de vizitatori, care au ramas surprinsi de spectacol.

”Costumele sunt cusute manual. Este o muncă enormă şi este laudabil.”

Festivalul, numit “Al cincilea turn” este organizat nu doar pentru a sarbatori Independenta Moldovei, ci si hramul orasului Soroca, care va fi marcat maine. Invitatii din Ucraina spun ca au petrecut ziua frumos.

”Noi facem parte din clubul “Belâi Grad”, din oraşul Belgorod-Dnestrovsk. La Soroca venim pentru al doilea an la rând. Anul trecut ne-a plăcut foarte mult. Este un loc minunat. Felicit toţi moldovenii cu Ziua Independenţei.”

Dupa spectacol, distractia nu s-a incheiat. Unii au admirat o expozitie de bijuterii medievale, in timp ce altii faceau poze cu echipamentul cavalerilor, ori trageau cu arcul. O cu totul altfel de atmosfera a domnit in sate, unde astazi a fost o zi obisnuita. In Cucioaia din raionul Telenesti, de exemplu, oamenii mai ca au uitat de Ziua Independentei. Nu au motiv de bucurie, spun ei.

“Nu are lumea cand sarbatori, uitam de ziua asta..”

“Inainte era alta viata, acum e pustiu..”

Cat despre viitor, satenii cred ca nu mare lucru se va schimba, asa cum nu s-a schimbat nici pana acum.

“ Peste zece nai va fi si mai rau...”