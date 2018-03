La trei zile de cand a fost lansat oficial programul Prima Casa, peste o suta de moldoveni ar fi depus deja documentele. Chiar si asa, Pavel Filip spune ca regulamentul proiectului trebuie modificat

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: “Includerea în noţiunea de „angajat” a tinerilor care activează în calitate de întreprinzători individuali sau în baza patentei, precum şi luarea în calcul a perioadei de angajare în afara ţării. De asemenea, în condiţiile în care actualmente doar rudele de gradul I pot fi garanţi pentru creditele oferite în cadrul programului, extinderea acestui cerc de persoane până la rudele gradul doi. “

De asemenea ar urma sa fie regandita schema, pentru a fie diminuate riscurile de schimb valutar, in conditiile in care imprumutul este luat in lei, dar plata apartamentelor se face in euro. Luni, programul “Prima Casa” a fost declarat functional. Pentru implementarea lui au fost prevazute 70 de milioane de lei din bugetul de stat pentru anul 2018.

Expertii insa cred ca intreg proiectul prezinta riscuri si ca ar fi o schema sofisticata de spalare de bani.