La trei zile de la moartea lui Braguta, parintii cautau dreptate, iar autoritatile spuneau ca tanarul a murit din cauza pneumoniei. Cum s-a aflat despre caz

La trei zile de la moartea lui Andrei Braguta, parintii au inceput sa caute dreptate dupa ce autoritatile i-au anuntat ca tanarul, detinut in penitenciar, s-a stins din cauza pneumoniei. Atunci, pe 29 august, parintii barbatului de 31 de ani au discutat cu echipa Pro TV despre moarte fiului lor, acuzand oamenii legii ca l-ar fi batut in timp ce se afla in arest preventiv acolo si astfel ar fi survenit decesul. Totusi, atunci, administratia puscariei spunea ca tanarul s-a stins de pneumonie. Pe 16 august, barbatul primise mandat de arest, fiind retinut pentru ca ar fi insultat inspectorii de patrulare.