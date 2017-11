La un an de cand este presedinte, Igor Dodon a lansat un film, nu despre realizari, ci despre Istoria Moldovei. Este primul episod dintr-o trilogie. Vezi cum arata documentarul - VIDEO

Primul espisod, care are 45 de minute, cuprinde era paleoliticului si inceputul erei noastre. In imagini apare un povestitor, actori care joaca rolul oamenilor de atunci, dar si arheologi si istorici atat din Romania, Rusia, cat si din Republica Moldova. Unul dintre ei, Corneliu Popovici, este consilierul lui Igor Dodon in domeniul Educatiei.

Filmuletul postat pe pagina de youtube a presedintelui a adunat in jur de 400 de vizionari pana astazi. Comentariile la clip au fost dezactivate, iar statistica aprecierilor filmuletului nu este expusa. Lansarea episodului a avut loc aseara intr-o sala de cinema din Chisnau, iar la eveniment a fost prezent si Igor Dodon. El a evitat sa spuna cat l-a costat proiectul.

Igor DODON, PRESEDINTE RM: “Nu a fost cheltuit nici un leu din banii publici, din bugetul de stat. Cand vom finaliza ultimul episod vom veni cu informatii detaliate despre costul acestui film. Este filmat din contul partenerilor si a sponsorilor pe care i-am gasit noi.”

Cat despre istoria pe care o invata fiii sai la un liceu privat din capitala, presedintele a spus ca…

Igor DODON,PRESEDINTE RM: “Pana ce toti in Republica Moldova cu regretsi temporar va spun ca inca mai invata istoria altui stat. In timpul apropiat dupa alegerile parlamentare din anul viitor in data dupa alegeri va fi Istoria Moldovei, va promit.”

Igor Dodon spune ca dupa ce vor fi lansate toate episoadele, filmul ar urma sa fie difuzat si la tv.

Elena PAHOMOVA, SCENARIST: “Noi lucram la acest proiect din luna februarie si mai avem de lucru inca vreo doua, trei luni.”

La evenimentul de lansare a filmului au avut acces oameni alesi pe spranceana cu invitatii speciale. Un grup de tineri unionisti de la ODIP insa nu au fost lasati sa intre pentru ca nu aveau invitatii. Potrivit socialistilor, urmatorul episod al trilogiei va aparea in aproximativ 2 saptamani, iar pana la sfarsitul acestui an, toate trei episoade vor fi gata.