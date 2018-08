La un an de la moartea lui Andrei Braguta, decedat in conditii suspecte in penitenciar, actorii de la Academia de Arte au inscenat moartea acestuia. Sceneta a fost prezentat intr-un parc din capitala - VIDEO

La un an de la moartea detinutului Andrei Braguta, decedat in conditii suspecte in penitenciar, actorii de la Academia de Arte au facut o reconstituire. Ei au inscenat pana si bataia din celula in care a fost inchis. Spun ca au vizionat imaginile in care Braguta este luat la pumni pentru a realizat mini-spectacolul prezentat astazi intr-un parc din capitala.