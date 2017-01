La un an de mandat, premierul a facut bilantul. Acesta s-a laudat ca a reusit intr-un an cat altii in zece, iar pe oponenti i-a criticat in versuri de Carla's Dreams - VIDEO

Guvernul Filip implineste astazi un an de mandat. Premierul a iesit astazi la raport in fata presei si s-a laudat ca a reusit intr-un an cat altii in zece, ca in povestile cu Fat Frumos. Si-a criticat oponentii in versuri de Carla's Dreams si le-a promis cetatenilor ca Moldova va ajunge ca tarile in care vor sa emigreze acum.