La urmatoarele alegeri, candidatii ar putea face agitatie chiar in ziua scrutinului. Recomandarea vine de la comisia juridica a Parlamentului, iar democratii vor ca pana la sfarsitul lunii sa devina lege - VIDEO

Potrivit lui Sergiu Sarbu, modificarile propuse de Comisia Juridica a Parlamentului vin dupa ce ultimele alegeri din Chisinau nu au fost vailidate pentru ca Andrei Nastase a facut agitatie electorala pe facebook chiar in ziua alegerilor.

Sergiu SARBU, DEPUTAT PDM: "Comisia a analizat practica internationala care si am constatat ca nu exista o practica unitara. Este foarte greu de a constata si sanctiona agitatia electoarala in ziua tacerii. Mediul online, facebook. Este foarte sensibila limita intre idemn la avot si agitaie electoarala in ziua alegerilor."

Astfel ca ziua tacerii - care este in ajun de scrutin va disparea, sustine deputatul democrat Sergiu Sarbu.

Sergiu SIRBU, DEPUTAT PDM: "Este o modicare pur tehnica la Codul Electoral si Codul Contraventional si ar putea fi utilizat la alegerile din februarie. Vom veni cu o initiativa legislativa care va fi votata la sfartiul lunii. Toti vor putea indemna la vot, doar cu exceptia sectiilor de votare si in imediata apropiere."

Maria CIOBANU, DEPUTAT PLDM: "PD in toate electoralele au facut la greu in ziua tacerii. Acum se gandesc ca ar putea fi penalizati. Ce fac ei in ziua tacerii merg din casa in casa si dau pomeni electorale."

Alexandru SLUSARI, VICEPRESEDINTELE PPDA: "La noi noi nu a fost agitatie alectorala, nici inainte de ziua alegerilor, nici in ziua alegerilor. Acest lucru a fost constatat de Judecatoria Centru care a anulat procesul admnistrativ privind agitatia in ziua alegerilor. Democratii vor ca sambata si duminica sa imparta ceapa si cartofi pentru a corupe alegatorii."

Igor GROSU, VICEPRESEDINTELE PAS: "Chiar daca autorii vor sa prezinte ca este ca o practica internationala vrau sa va spun ca aceasta practica este aplicabila pentru democratii functionale. Imaginati-va ca in ziua alegrilor ca cei toti 800 de primari PD vor imparti in ziua electoarala pomeni electorale."

Elena BONDARENCO, DEPUTAT PCRM: "Noi intelegem ca daca majoritatii parlamentare ii va trebui sa modifice legea, atunci va lua o hotarare foarte repede. Este o smecherie a democratilor."

Unii deputati, insa, vad cu ochi buni intiativa.

Mihai GHIMPU, LIDERUL PL: "Nu e nimic nou in multe tari se permite in ziua alegrilor agitatia electorala. Demult trebuia sa avem si acum era sa avem un primar ales, dar nu un uzurpator care sta in scaun si o face pe marele sef."

Pe 19 iunie, Judecatoria Chisinau a declarat nule alegerile locale de la Chisinau si a invalidat mandatul primarului ales, Andrei Nastase. Principalul motiv este ca Andrei Nastase a facut agitatie electorala chiar in ziua alegerilor in cateva transmisiuni live pe facebook.

La urmatoarele alegeri parlamentare, care vor avea loc in luna februarie, deputatii vor fi alesi prin sistemul de vot mixt, la care s-a ajuns dupa ce Vlad Plahotniuc a propus trecerea la votul uninominal, iar ulterior Igor Dodon a venit cu ideea sistemului mixt, pe care democratii au acceptat-o in cateva minute la o sedinta de Parlament.

Astfel, jumatate din deputati vor fi alesi pe liste de partid, iar jumatate pe circumscriptii electorale. In circumscriptii vor putea candida nu doar candidati independenti, dar si cei inaintati de partide.