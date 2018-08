La UTM studentii la masterat pot obtine diploma dubla. Acest lucru este posibil datorita unui acord incheiat cu trei universitati din Romania - VIDEO

Din toamna lui 2017 administratia Universitatii Tehnice a semnat acorduri cu Universitatea Stefan cel Mare din Suceava si cu Politenica din Bucuresti.

Parteneriatul presupune ca studentul va invata doua simestre la UTM, iar alte doua la universitatea partenera. In final acesta se va alege cu doua diplome de absolvire a facultatii de la doua universitati.

Irina TUTUNARU, SEF SECTIA ASIGURAREA CALITATII UTM: ”Studentii care sunt incadrati in respectivele programe invata gratuit, la o buna parte din ei le ofera chiar si burse. Suceava ofera cazare pe duratele scurte, gratuita.”

In urmatoarele saptamani UTM urmeaza sa semneze un acord si cu Universitatea Gheorghe Asachi din Iasi.

Irina TUTUNARU, SEF SECTIA ASIGURAREA CALITATII UTM: ”Daca e sa vorbim de acordul cu Iasi, acolo e vorba de un singur program de master, Design si dezvoltare de produs. Din cele 10 persoane care au desus actele, cinci sunt interesate de oportunitate.”

Acordul insa nu stipuleaza strict modalitatea de sustinere a tezei de masterat.

Irina TUTUNARU, SEF SECTIA ASIGURAREA CALITATII UTM: ”Dumnealui elaboreaza o singura tematica, doar ca va fi nevoit sa-si adapteze formatul lucrarii la cerintele unei sau altei tari. Cel mai simplu ar fi sa organizam sustineri separate.”

Universitatile din Romania sunt atractive pentru studentii de la noi pentru ca nu exista bariere lingvistice. Administratia afirma ca si studentii de peste Prut vor sa-si fac studiile la Chisinau.

Irina TUTUNARU, SEF SECTIA ASIGURAREA CALITATII UTM: -”Reciprocitate am avut doar pentru Facultatea de Inginerie Economica si Business. Trebuie sa primeasca din septembrie trei studenti din Suceava.”

Artiom Moldovan este unul dintre studentii de la Facultatea Tehnologii Avansate in Inginerie Electrica care se va alege si cu un masterat semnat de Universitatea Stefan cel Mare din Suceava. Lucreaza de peste un an ca programator intr-o companie care se ocupa de automatizari industriale, iar experienta de la Suceava ii prinde bine, spune el.

Artiom MOLDOVAN, STUDENT UTM: ”In toamna timp de cinci zile am facut doua obiecte, de la 8 pana la 19. Obiecte care nu le facem aici la master. Acolo este un laborator echipat de Siemens, niste echipamente care la noi nu sunt. Teoretic am trecut materialul aici, iar acolo am facut si practica.”

Pe langa experienta, Artiom se alege lunar si cu o bursa de 75 de euro din partea statului roman.

Artiom MOLDOVAN, STUDENT UTM: ”Acolo aveam cazare, ne-a fost oferita si masa gratis, avem bursa 75 euro lunar, aici 800 de lei. Din toamna trebuie sa mergem inca o saptamana sa mai facem doua obiecte.”

Politehnica din Bucuresti a oferit 3 locuri la masterat la Facultatea Energetica si Inginerie Electrica, Universitatea din Suceava 40 de locuri la alte 4 facultati, iar in cazul celei din Iasi numarul urmeaza a fi stabilit dupa semnarea acordului.

Studiile pentru masteranzi sunt gratuite. Startul acordurilor cu diplome duble la UTM a fost dat acum cativa ani, cand o studenta a obtinut un masterat din Spania.