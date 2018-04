Lacrimi de dor si fericire au curs la aeroportul din Chisinau. Dupa lungi despartiri, inainte de Pasti, unii si-au revazut mamele, altii si-au imbratisat, in sfarsit, copiii ramasi in grija bunicilor

Pentru mii de moldoveni Pastele este sarbatoarea revederii. Imprastiati in lume, multi revin acasa doar o data pe an. Astazi, la aeroport au curs lacrimi de dor si fericire. Dupa lungi despartiri unii si-au revazut mamele, altii si-au imbratisat, in sfarsit, copiii ramasi in grija bunicilor.