Lampi stradale a caror intensitate poate fi reglata de pe telefonul mobil. Inovatiile propuse de mai multi producatori veniti in tara noastra. Cum ar functiona acestea - VIDEO

In schimb, lampile au 5 ani de garantie si o economie a energiei de 50 la suta.

Sorin FRASINEANU, PRODUCATOR DIN ROMANIA: “ Este mai comoda pentru utilizatori, in momentul in care are de schimbat programul, orele de aprindere, de stingere, in functie de zi, cand vine iarna de exemplu, decat sa faca asta de la un panou de control, se duce cu un telefon mobil sub un corp ii spune ce orar sa fie si el automat transmite in retea catre toate corpurile. “

Softul se ajusteaza dupa preferintele consumatorului. Lampile pot fi instalate oriunde, strazi, curti de blocuri sau gradini.

Sorin FRASINEANU, PRODUCATOR DIN ROMANIA: “Sursa si corpul e prevazut cu orice posibilitati de acest tip. Se proiecteaza in a se programa dupa trafic. E un alt soft care face astfel de aplicatie, dar se poate. ”



Nici producatorii din tara nu se lasa mai prejos. Si-au adaptat produsele dupa ultimele tendinte.

Vladimir MIRZENCO, MANAGER DE PROIECT COMPANIE LOCALA: “Carcasa e alcatuita in asa fel ca apa nu ramane pe el si nu se formeaza gheata, coprul e rezistent la praf si umezeala.”

Ceva mai ieftine sunt obiectele unui alt producator local. Cei care nu-si permit sa fie in pas cu ultimele tehnologii dar mizeaza pe modernitate, pot da 700 de lei pentru o asemenea lampa.

Victor NEGARA, REPREZENTANT PRODUCATOR LOCAL: “Alternativa pentru toate corpurile low-cost. Vine la un pret egal cu toate platformele standarde, dar consumul e mult mai mic, dar puterea de iluminat e la fel ca toate astea.”

Potrivit ultimului studiu al Biroului National de Statistica din 2014, gradul de acoperire a strazilor cu piloni de iluminat este de 70 de la suta in toata republica.

Ion COZMA, EXPERT TEHNIC: “In urma discutiei cu ceilalti experti am constatat ca mare parte din corpuri nu functioneaza, ceea ce inseamna ca vorbim de o eroare de 20 de procente.”

Dan VATAJELU, PRESEDINTELE ASOCIATIEI ROMANE PENTRU ILUMINAT: “Multe alte tari au facut investitii in ultimii 5-10 ani si acum nu este oportuna o investitie majora, dar R.M poate sa faca un salt direct in viitor.”



Iluminatul stradal ramane a fi o problema pentru jumatate din orase, se arata in acelasi raport al BNS. Becuri de calitatea proasta avem chiar si in institutiile publice.

Ion COZMA, EXPERT TEHNIC: “Pe unele coridoare chiar ale institutiilor de invatamant nu avem media necesara, chiar sub norma recomandate de standardele EU. E vorba de 60 de “lucsi”, adica jumatate din ce ar fi necesar. Neavand o calitate necesara, vorbim de sanatate.”

Expozitia de astazi si-a propus sa prezinte primarilor din mai multe localitati ale tarii noutatile din domeniu, care ar putea fi implementate pe drumurile publice. In unele regiuni, strazile sunt iluminate doar in porportie de 25 la suta.