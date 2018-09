A fost lansata la Paris, iar acum a ajuns si la Chisinau. Autoarea cartii “Moldova: oameni, locuri, bucate si vin" a adunat cele mai trasnite retete din toate regiunile tarii - VIDEO

Lansata la Paris si apoi la Chisinau, cartea “Moldova: oameni, locuri, bucate si vin” uimeste cu retete de care, cel mai probabil, nici habar nu aveati ca se pregatesc in tara noastra. Placinte cu frunze de sfecla, covrigei opariti, placinta cu ou crud sau miel copt in propria blana sunt doar cateva din deliciile care, adunate, reprezinta Moldova.

Angela BRASOVEANU, AUTOARE:”Am incercat sa vad Moldova si cu ochii unui Moldovean si cu ochii unuia care e inocent, care vine pentru prima data in Moldova si te descopera. Am privit cu patru ochi din doua directii.”

Gasim in pagini retete moldovenesti, rusesti, bulgaresti, ucainesti, tiganesti sau gagauze. Bucatele sunt clasificate pe anotimpuri, in functie de produsele proaspete ale sezonului, dar si sarbatorile religioase. Autoarea recunoaste ca procesul de culegere a retetelor a fost nu a fost usor.

Angela BRASOVEANU, AUTOARE:”Sunt absolut fericita de acest proiect, m-a ajutat sa descoper Moldova, am zis ca stiam mai multe sate din Italia, decat din Moldova. Am umplat pe dealuri, ne-am ratacit, nu aveam nici un semn in anumite locuri. Erau doar doua gaste si o capra.”

Bucatele sunt stropite si cu fel de fel de bauturi: tuica sau visinata. Retetele vin insotite si de fotografii care arata atat de apetisant incat iti vine sa le gusti.

A lucrat cu Roman Rubaleov, care dupa mine e cel mai bun fotograf din Moldova. Toti spun ca descrierile sunt superbe si abia astept sa le citesc.”

“Este gustoasa si din punct de vedere vizual si din punct de vedere a bogatiei cuvintelor si din punct de vedere a retetelor.”

Daca unii din cei prezenti la lansare au spus ca au cumparat carti ca sa le trimita si rudelor din Spania, altii au spus ca datorita acesteia vor intra mai des in bucatarie.

”Nu m-am gandit ca poate sa ma incante cartile pentru bucate. Am ramas impresionat de mancarea din sudul tarii, pentru ca este extraordinar sa vedeti cum este sa gatesti o oaie in pielea ei.”

Retetele culese direct de la sateni, le-au amintit unora de copilarie.

”Am reusit sa rasfoiect cartea si am gasit niste retete de ale mamei. Friptura cu maliga, as fi vrut sa avem niste bucate aici.”

Colegii de breasla sustin ca daca nu si-au imaginat-o pe Angela Brasoveanu la bucatarie, o vad perfect cu penita in mana, scriind despre bucate.

Vasile BOTNARU, JURNALIST: “ Nu si-a pus pur si simplu sortul de bucatarie, nu da pur si simplu ingredientele, dar ea face literatura si ne indeamna sa ne gandim la bucate altfel.’Eu intr-un sfarsit o sa ma apuc de maliga. Daca treci de maliga dupa aia e simplu.”

Cartea, care poate fi si un tabloul al Moldovei in ochii turistilor, va fi tradusa in limba rusa si engleza.