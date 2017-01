Laudat, criticat, iar mai nou parodiat. Noul videoclip al lui Ionel Istrati a ajuns tinta glumelor baietilor de la Comedy Zebra Show - VIDEO

Baietii de la Comedy Zebra Show spun ca ideea de a face parodia a aparut din dorinta de a-l sustine pe Ionel Istrati. Au filmat parodia intr-o singura zi si l-au montat intr-o noapte.

Radu GRECU, MEMBRU COMEDY ZEBRA SHOW: “Tare multi prieteni spun ca dupa aceasta parodie au inceput sa priveasca videoclipul. Prietenii spun ca parodia este mai buna decat videoclipul. In comparatie cu clipul lui Ionel Istrati bugetul nostru a fost mic pana la o mie de lei, cel mai scump a costat lentilele albastre. L-am rugat pe Ionel Istrati sa nu ne dea in judecata, normal ca in gluma.”

Clipul lui Ionel Istrati a adunat peste un milion de vizualizari timp de 10 zile. Interpretul nu a fost de gasit pentru a comenta parodia, insa baietii de la Comedy Zebra Show sustin ca el nu s-a suparat.