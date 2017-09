Laura Voinu, moldoveanca care a facut show la Vocea Romaniei si a trecut in etapa urmatoare. Ce cadou a avut pe scena: "Nu m-am putut gandi la astfel de moment" - VIDEO

Laura a venit la Vocea Romaniei doar cu prietena ei cea mai buna, insa, la un moment dat pe scena a aparut sora ei din Italia pe care nu a mai vazut-o de mult timp.

Laura Voinu: "Nu m-am putut gandi la astfel de moment. Fericirea mea e la nivelul peste o suta. Sora mea este cel mai impotant om din viata mea, deoarece parintii mei sunt decedati si ea a ramas ca mama mea si cand am rugat-o sa vina mi-a zis ca nu poate."

Loredana: "Extraordinar."

Chiar daca Loredana, Smiley si Despot s-au intors la vocea Laurei, tanara a ales sa mearga mai departe in echipa lui Smiley.

Tanara, originala din Cantemir, are 18 ani si este eleva in ultimul an la Colegiul de Muzica “Stefan Neaga”, sectia canto academic (opera), din Chisinau.

Laura Voinu a inceput sa cante de la 7 ani, cand tatal ei a inscris-o la o scoala de muzica, unde a studiat si pian timp de 7 ani. A urmat Scoala de Muzica “Valeriu Hanganu” din Cantemir si apoi a venit la Chisinau. A inceput sa studieze canto cand a intrat la colegiu.

A venit la Vocea Romaniei sa indeplineasca visul parintilor, de a fi pe cele mai mari scene. Isi doreste sa reuseasca pe plan profesional si sa vina la Bucuresti sa studieze muzica la Conservator. Stie ca mosteneste talentul de la tatal ei, care obisnuia sa cante.