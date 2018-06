Le-a ajuns apa...pana la brau. Satul Ucrainca, transformat intr-o adevarata Venetie. Puhoaiele au inundat strazile si casele oamenilor. Acestia se plang ca pierderile sunt enorme: "Am ramas doar cu munca" - VIDEO

Atat au apucat sa strige gospodarii din satul Ucrainca. In doar o ora, dupa ce a turnat cu galeata, mai multe strazi din localitate s-au transformat in adevarate rauri, iar curtile s-au umplut cu apa. Odata cu ploaia si necazurile s-au revarsat peste oamenii. Proprietara acestui magazin a venit sa-si salveze marfa, insa era prea tarziu.

O buna parte din marfa a fost luata de suvoaie, iar magazinul a fost impotmolit in noroi. Astazi a avut mult de lucru. Pierderile sunt enorme, se plange femeia. Situatia nu este mai buna nici la vecini. Serele acestei femei, care mai ieri au fost pline de rosii, acum sunt pline de namol.

“Trebuia sa duc prima roada de rosii. Am ramas doar cu munca.”

Femeia spune ca apele s-au napustit dupa ce cateva poduri din localitate au cedat sub presiunea puhoaielor. Ea se plange ca autoritatile nu intreprind nimic, iar oamenii nu au decat sa-si planga de mila. Si pentru ca drumul catre localitate a fost blocat, salvatorii si politistii au patrulat toata noaptea in regiune.

Astazi, pana la ora 12 cei de la Administratia de Stat a Drumurilor au restabilit calea de acces. Apele au adus nu doar pietre si noroi, dar si... pesti. Si in Tocuz a plouat cu nemiluita. Ploaia cu grindina a venit cu o forta incredibila si a distrus tot in cale. In 30 de minute, curtile au fost pline cu apa. Salvatorii urmeaza sa evalueze pagubele. Potrivit meteorologilor in zilele urmatoare va ploua doar in nordul tarii.