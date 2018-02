Le-a promis unor tinere un lucru bine platit in Antalya, insa, ajunse acolo, le-ar fi pus sa presteze servicii sexuale. Liderul gruparii, o tanara din Drochia, retinuta. Ce au gasit politistii in apartamentul ei inchiriat in capitala - VIDEO

Potrivit oamenilor legii, patru cetateni moldoveni si turci, cu varstele intre 20 si 35 de ani, racolau tinere cu varstele cuprinse intre 20 si 30 de ani din tara noastra pentru a le impune sa se prostituieze in Antalya. Fetele erau din familii social vulnerabile. Suspectii le perfectau actele si le cumparau bilete spre Turcia din Rusia, pentru a ascunde scopul real al calatoriei.

Astfel, in urma investigatiilor, oamenii legii au retinut o tanara de 29 de ani, din raionul Drochia, care este liderul gruparii. In apartamentul pe care il inchiria, in capitala, au fost descoperite 3 tinere care aveau cu ele pasapoartele si erau gata sa paraseasca tara.

Cazul este cercetat in continuarea pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.