Le-a promis mai multor persoane ca le va perfecta vize de lucru in Italia, a luat aproape 35 de mii de euro si a disparut fara urma. Un barbat din Sangerei, condamnat la puscarie

Potrivit procurorilor, in 2009-2010 suspectul a cerut si luat de la 56 de persoane bani si le-a promis ca le va perfecta vize de lucru in domeniul constrctiei, in Italia. In total victimile i-au dat barbatului aproape 35 de mii de euro, dar si 500 de dolari, dupa care a luat banii si disparut fara urma.

Tot oamenii legii spun ca banuitul a mai fost condamnat anterior pentru actiuni similare.

Suspectul a fost retinut si isi va petrece urmatorii zece ani la puscarie.