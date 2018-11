Locuitorii unui bloc de locuit de pe strada Costiujeni din capitala ingheata in apartamente. Oamenii se plang ca gestionarul blocului nu a pornit caldura pentru ca tevile de la subsol ar fi sparte inca de asta vara - VIDEO

In apartamentul Olgai Barsan caloriferele sunt reci ca gheata. Femeia are o fetita de un an si pentru ca se teme ca ea s-ar putea imbolnavi, a cumparat diferite aparate care sa incalzeasca incaperea.

Olga BARSAN:“Am cumparat apartul de aer conditionat acum in toamna, am fost nevoiti. Vara nu l-am cumparat ca nu am avut nevoie. La caldura noi suntem rezistenti, dar la rece e mai drastic un pic.”

Iar pe Maria Dumitru am gasit-o in casa imbracata cu haine groase si caciula.

Maria DUMITRU: “Nu avem pana cand caldura. Cu ce va incalziti? Cu nimic pana cand, asa stam. Iaca asa imbracata umblu toata ziua.”

In casa sunt doar 14 grade, iar ca sa faca baie merge la fratele care locuieste in blocul vecin.

Maria DUMITRU:“Mai ales cand te trezesti dimineata, foarte foarte frig, nici nu vrei sa te ridici din pat.”

Si Zinaida Marin spune ca ingheata in apartamentul sau. In locuinta batranei sunt 12 grade. Pentru ca banii din pensie abia ii ajung pentru intretinere, nu isi permite sa-si cumpere un resou. Asa ca de nevoie se descurca asa cum poate – cu plapume si haine groase.

Zinaida MARIN:“Iaca asa ma culc. Eu la primul etaj traiesc, este subsolul e frig foarte tare, podeau este rece, cum eu sa stau si inca sunt bolnava.”

Locatarii spun ca gestionarul blocului nu a pornit incalzirea pentru ca tevile din subsol sunt ar fi sparte inca din vara.

Maria DUMITRU: “I-am spus mereu, toata vara i-am spus sa schimbe tevile. O sa schimbam, o sa schimba si am ajuns acum iarna si tot nu a schimbat.”

Olga BARSAN: “Trebuia timp de o vara sa aiba grija sa fie reparate. Noi am spus care este situatia, el a zis ca hotaraste si cand a am ajuns acum perioada rece, toata lumea face probleme. Oamenii suna zilnic.”

Am incercat sa vorbim cu gestionarul blocului, Victor Canisev, dar acesta a inchis telefonul imediat dupa ce ne-am prezentat si i-am explicat despre ce vrem sa discutam.

Vremea va fi rece si in urmatoarele zile. Maine vor fi cel mult doua grade, iar pana la sfarsitul saptamanii noaptea minimele ar putea cobora si pana la minus sase grade.

