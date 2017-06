Le puneau sa faca videochat intr-un apartament din capitala si incasau de la clienti cate 2 mii de dolari pe luna. Doua persoane, retinute pentru proxenetism. Ce au gasit politistii in locuinta - VIDEO

Potrivit politiei, barbatul, lider al unei grupari specializate in proxenetism, alaturi de o tanara de 26 de ani, timp de un an au recrutat tinere prin intermediul retelelor de socializare si le-ar fi pus sa presteze show-uri sexuale in regim online.

Pentru aceste servicii, clientii virtuali transferau sume enorme de bani pe contul deschis de suspect, iar ulterior, banii erau extrasi in numerar la diferite bancomate si banci din Moldova.

In urma perchezitiilor in apartamentul inchiriat de suspect, politistii au gasit sapte tinere cu varste cuprinse intre 18 si 23 de ani, din diferite localitati ale tarii, care ar fi facut conferinte video si show-uri sexuale in regim on-line.

Totodata, oamenii legii au gasit acolo tehnica computerizata, carduri bancare si alte probe care, potrivit lor, ar demonstra vinovatia celor doi.

Autoritatile au pornit o cauza penala, iar daca vor fi gasiti vinovati suspectii risca pana la 7 ani de inchisoare.