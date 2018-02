CNA: Legalizau constructiile unor cladiri, iar pentru asta luau pana la 3500 de euro. Totul se intampla intr-un birou inchiriat in incinta Primariei Chisinau. Sapte persoane, retinute. Discutiile dintre cei implicati - VIDEO

Sapte persoane, printre care specialisti in domeniul constructiilor, au fost retinute astazi in urma unor perchezitii efectuate de catre CNA si procurorii anticoruptie in incinta Primariei capitalei, Serviciului cadastral teritorial Chisinau si la domiciliile suspectilor. Acestea sunt cercetate penal intr-un dosar de corupere, fals in acte si trafic de influenta. Daca vor fi gasite vinovate, persoanele retinute risca pana la sapte ani de inchisoare.