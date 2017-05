Legea le permite soferilor sa circule cu 110 km/h insa nu prea au pe unde. Ce spun autoritatile - VIDEO

Dupa ce acum cateva zile guvernul le-a permis soferilor sa circule cu 110 kilometri pe ora, autoritatile spun ca regulamentul circulatiei rutiere stabilind o limita de 110 de kilometri pe ora, autoritatile spun ca nu prea avem unde implementa aceasta prevedere desi europenii ne cer acest lucru. Asa cum drumurile noastre nu sunt nici pe departe bune si dotate cu toate cele necesare, cei 110 kilometri pe ora cu care soferii vor putea sa circule, vor ramane deocamdata doar pe hartie.

Tatiana NASTAS, REPORTER PRO TV “O portiune de drum pe care soferii vor putea sa apese pe acceleratie este pe soseaua Chisinau – Soroca, intre localitatile Gornoe si Peresecina. Totusi sunt doar 6 kilometri, care cu o viteza de 110 kilometri la ora sunt parcursi in doar 3 minute.”

Si asta este tot. Potrivit autoritatilor, la noi in tara, nu prea mai exista drumuri care sa intruneasca toate conditiile necesare pentru ca soferii sa poata conduce cu o asemenea viteza. In primul rand, drumul trebuie sa fie reparat, marcat, iar semnele de circulatie rutiera sa nu lipseasca. Totodata, soseaua trebuie sa aiba cel putin doua benzi pe sens, care sa fie delimitate de un parapet, iar soferii sa nu aiba drum de acces pentru a vira spre stanga. O parte din aceste conditii le indeplineste deocamdata doar soseaua Chisinau- Soroca, care a fost recent reparata de catre americani.

Tatiana NASTAS, REPORTER PRO TV “Pe soseaua Chisinau- Leuseni spre exemplu, limita de viteza va ramane de 90 de km pe ora deocamdata. Desi este un drum destul de solicitat care nu trece prin localitati, acesta e prea ingust avand doar cate o banda de circulatie pe sens, iar de parapete de separare a benzilor, nici vorba.”

Acelasi lucru poate fi spus despre majoritatea drumurilor de la noi din tara. Soferii sunt incantati ca vor putea apasa pe aceleratie, dar recunosc ca nu prea au unde.



Chiar si asa, unii sofer recunosc ca si fara aceasta modificare a Regulamentului Circulatiei rutiere, mai depasesc limita de viteza de 90 de kilometri pe ora, admisa acum in afara localitatilor.



"Cu mai multă viteză, avem mai puţine gropi.”

Ministerul transporturilor a propus ca si pe soseaua Chisinau- Cimislia, unde in 2014 au fost reparati 40 de kilometri de drum, sa fie admisa viteza de 110 km pe ora. Cei de la Inspectoratul National de Patrulare spun ca acest lucru nu este posibil.

Saptamana trecuta guvernul a modificat regulamentul circulatiei rutiere la cerinta Uniunii Europene. Astfel, 110 km pe ora- este noua limita de viteza admisa in tara noastra. Totusi acest lucru va fi valabil doar pentru cei care au masini mai usoare de 3 tone si jumatate si doar in afara localitatilor. Noul regulament va intra in vigoare o data cu publicarea acestuia in monitorul oficial, lucru care se va intampla in cateva saptamani.