Legea care le permite ofiterilor SIS sa intre oriunde fara mandat judecatoresc, criticata de Comisia de la Venetia. Europenii presupun ca ofiterii ar putea abuza de noile imputerniciri - VIDEO

Legea de combatere a terorismului votata in parlament anul trecut ar lasa loc de banuieli di de abuzuri, scrie Comisia de la Venetia intr-un aviz adoptat de curand, la cererea Ministerului Justitiei. Europenii considera ca ofiterii SIS si-ar putea permite prea multe in baza noilor reglementari, fara a fi obligati sa dea vreo explicatie unei terte entitati.

Vladislav GRIBINCEA, PRESEDINTELE CENTRULUI PENTRU RESURSE JURIDICE: “Exista un cadru legal care stabileste posibilitatile cand poti sa filezi o persoana, sa verifici corespondenta ei, sa intri la el in domiciliu. Pentru asta trebuie o hotarare judecatoreasca. Aceasta lege stabileste un sistem paralel prin care I se da SIS-ului sa faca ce doreste el, cand considera o situatie de criza.”

Astfel, cand vine vorba de acumularea de informatii legate de o persoana, ofiterii Serviciului de Securitate pot da navala in orice institutie, inlusiv sediile unor companii private.

Vladislav GRIBINCEA, PRESEDINTELE CENTRULUI PENTRU RESURSE JURIDICE: “El poate sa intri la mine in companie si sa imi zica da-mi informatia si eu nu am dreptul sa ii intreb de ce ai nevoie? SIS are competenta sa vina la orice institutie publica, sa ceara orice info si legea nu imi permite sa contest acea solicitare, sunt obligat sa o pun la dispozitia lor si nu exista un mecanism extern, nu ai cui sa te plangi, la niciun procuror. Si nu exista obligatia de a informa despre rezultatul investigatiilor, asta e si mai surprinzator.”

Comisia de la Venetia a mai constatat ca legea ce se refera la combaterea terorismului ingradeste libertatea presei, intrucat SIS poate oricand cenzura comunicarea cu mass-media.

Vladislav GRIBINCEA, PRESEDINTELE CENTRULUI PENTRU RESURSE JURIDICE: “Comisia de la Venetia a zis ca interzicerea difuzarii oricarei informatii este inacceptabila si aceasta interdictie, chiar daca poate sa existe, ea trebuie limitata in timp.”

Asadar, europenii recomanda autoritatilor noastre sa spuna clar cand aceasta lege, care este in vigoare deja de un an, poate fi aplicata si sa limiteze interdictiile pe care le poate pune SIS.

Vladislav GRIBINCEA, PRESEDINTELE CENTRULUI PENTRU RESURSE JURIDICE: “Nu este exclus ca ceea ce s-a intamplat cu cetatenii turci s-a intamplat anume datorita acestei legi, pentru ca noi nu stim a fost declansata actiunea antitero sau nu?”

Ministerul Justitiei, care a cerut acest aviz a refuzat sa comenteze, sugerandu-ne sa cerem o reactie de la SIS. Serviciul de presa al acestuia nu ne-a raspuns la telefon. Democratul Sergiu Sirbu sustine insa ca expertii straini au interpretat gresit legea si ca documentul adoptat de parlamentul nostru respecta toate rigorile.

Sergiu SIRBU, DEPUTAT PDM: “Aceasta lege nu poate restrange clar drepturile omului in masura interpretata de experti, deoarece este o lege cadru-general. Unele interpretari pe care le fac expertii nostri sunt departe de realitate."

Potrivit portalului europalibera, cand a fost adoptata in prima lectura, in 2016, directorul adjunct al SIS, Alexandru Balan, spunea ca aceasta lege deriva din obiectivele acordului de asociere cu UE. Comisia de la Venetia este un organ consultativ al Consiliului Europei, alcatuit din experti independenti in domeniul dreptului constitutional.