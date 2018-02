Legea tichetelor de masa - decizie politica sau necesitate economica? - ZdG.md

In acest an, in sectorul privat, ar urma sa fie implementate tichete de masa pentru angajati. Autor al acestui proiect de lege este presedintele Parlamentului, Andrian Candu, impreuna cu un grup de deputati ai fractiunii Partidului Democrat (PD). Desi autorii legii afirma ca tichetele de masa vor contribui la reducerea economiei tenebre si la majorarea veniturilor la bugetul de stat, expertii impartasesc mai multe indoieli, scrie ZdG.md.