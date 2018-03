Legendele vii ale muzicii retro mondiale si-au dat intalnire la un concert grandios organizat la Chisinau. Afric Simone, Ottawan, Samotveti si Ricchi e Poveri au facut show pe scena Palatului National - VIDEO

Pulsul petrecerilor memorabile din anii 70-80 a fost adus in capitala de regii muzicii retro, Afric Simone, Ottawan, Samotveti si Ricchi e Poveri, care s-au inghesuit sa faca show pe scena Palatului National. Ritmul a fost dat de Afric Simone. Publicul a fredonat impreuna cu artistul piesele pe care le-a indragit candva. In unele momente, atmosfera a devenit de-a dreptul fierbinte.

“Aseara am fost la Lautarii, iar azi numaidecat am venit la concert. Toata viata am vrut sa-l vad pe Afric Simone, putem sa ne permitem sa vedem muzica tineretii noastre.”

“Sunt cantecele tineretii noastre, cum sa nu vrei sa vii la asa concerte.”

“Sunem fanii muzicii retro. Mergem si la disco retro.”

Daca unii au venit sa-si vada in carne si oase artistii care le-au marcat tineretea, adolescentii prezenti in sala au venit adusi de parinti.

“Mama a ales.”

“Este frumoasa. Cand avem timp liber ascultam.”

Interpretul de origine africana, Afric Simone a venit pentru prima data in Republica Moldova. Spune ca i-a placut sa vada zapada pe drum si sa guste din bucatele traditionale.

Afric SIMONE, INTERPRET: “Mamaliga a fost foarte buna.”

“As fi bucuros sa revin, dar cu cateva zile inainte de concert. Asa voi reusi sa vad tara si sa cunosc oamenii de aici.”

Alti artisti spun insa ca au avut atat de multe concerte in Moldova, incat se simt ca acasa. Mai putine cunosc, insa, despre simbolul primaverii - martisor.

“Este ca si orasul natal.”

“Mi s-a spus candva, dar nu-mi mai amintesc. Este legat de luna martie.”

“Este sarbatoarea primaverii.”

Concertul de muzica retro a fost organizat in cadrul celei de-a 52-a editii a Festivalului Martisor. Evenimente similare vor continua in toata tara pana pe 10 martie.