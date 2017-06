Leonid Katz, suspectat de spalare de bani, a fost eliberat si cere despagubiri de 17 milioane euro - Mold-Street.com

„Eu deja nu mai sunt in arest. In plus astept si o decizie a CEDO. Luni deja voi pleca acasa, in Israel… Am si o decizie de la Interpol, care arata ca eu nu am nicio treaba cu dosarul intentat de CNA. Ca omul minte (o persoana care a depus marturii contra lui Katz n.r.) si ca totul a fost intentat din motive politice”, a declarat Leonid Katz pentru Mold-Street.

Dosar la comandaOmul de afaceri susţine ca ancheta iniţiata de Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) si mandatul de arest pentru 30 de zile emis pe numele sau, se bazeaza pe marturiile unei persoane ce a lucrat pentru afaceristul Veaceslav Platon si aceasta deja de patru ori si-a schimbat depoziţiile.

„E un dosar la comanda unor afaceristi din Moldova, care imi sunt datori cu circa 5 milioane de euro. Vreau ca lumea sa afle ca eu nu am facut nimic ilegal si ca nu am legaturi politice”, a afirmat Katz.

