Leonid Talmaci, eliberat din arest in izolator si plasat sub control judiciar. Fostul guvernator BNM ramane in sectia de reanimare a Institului de Medicina Urgenta - VIDEO

Leonid Talmaci a fost eliberat din arest in izolator si plasat sub control judiciar. Decizia a fost luata astazi de catre judecatoria Buiucani, la cererea avocatilor acestuia, care spun ca Talmaci are probleme de sanatate. Fostul guvernator BNM ramane in sectia de reanimare a Institului de Medicina Urgenta. Tot astazi, a avut loc o noua sedinta in dosarul lui Veaceslav Platon, numele caruia figureaza si in dosarul lui Talmaci. Avocatii omului de afaceri, care nu a fost adus in instanta, spun ca nu stiu daca acesta are vreo legatura cu dosarul.