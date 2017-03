Leonid Talmaci, eliberat din izolator si plasat sub control judiciar: Fostul guvernator ramane internat la spital

Potrivit avocatului fostului guvernator, masura preventiva de 15 zile de arest in izolator, emisa vineri de catre judecatorii de la Buiucani, a fost modificata in aceasta dimineata. Astfel, Leonid Talmaci va fi cercetat sub control judiciar. Totodata, avocatul Vitalie Nagacevschi sustine ca Talmaci inca se afla internat la spital.

Sambata, dupa 9 ore de audieri, in momentul in care urma sa fie transferat in izolatorul CNA, lui Talmaci i s-a facut rau, a fost chemata ambulanta, iar ulterior internat la sectia de reanimare a unui spital din capitala.

Fostul guvernator al Bancii Nationale, Leonid Talmaci a fost retinut vineri seara, 3 martie si atunci a primit un mandat de arest pentru 15 zile. Potrivit procurorilor, Talmaci este suspectat de abuz in serviciu intr-un dosar de escrocherie.

Potrivit procurorilor anticoruptie, lui Talmaci i-au fost inaintate trei capete de acuzare.

Mai exact, Talmaci este invinuit ca ar fi pus umarul la niste tranzactii suspecte cu banii Biroului National al Asiguratorilor de Autovehicule, tranzactii care s-ar fi putut solda cu excluderea Republicii Moldova din sistemul Cartea Verde.

Banii Biroului ar fi ajuns pe conturile Moldincombank, unde Leonid Talmaci este presedinte al Comitetului de Conducere. Tot aceasta banca este atribuita lui Veaceslav Platon, iar procurorii sustin ca si omul de afaceri figureaza in dosar.

Acum o luna Igor Dodon l-a decorat pe Talmaci cu ordinul Bogdan Intemeietorul, a treia distinctie ca importanta.

Leonid Talmaci a fost cel mai longeviv guvernator al Bancii Nationale, ocupand acest fotoliu de la independenta pana in 2009, iar semnatura sa a fost pe primii lei. In locul sau, la carma BNM a venit Dorin Dragutanu.