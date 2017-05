Leul se intareste in fata principalelor valute de schimb. Euro si dolarul au inregistrat cel mai scazut nivel din ultimii doi ani - VIDEO

Dolarul si euro au pierdut teren in fata leului, care s-a intarit semnificativ in ultima perioada. Iar astazi valutele de referinta au atins cel mai mic nivel din ultimii aproape doi ani.

Astazi la unele case de schimb valutar, un euro era cumparat cu 20 de lei si 2 bani si vandut cu 20 lei si 27 de bani. Iar dolarul costa 18 lei si 50 de bani si vandut cu 18 lei si 59 de bani. Un curs mai scazut decat acesta a fost in iunie 2015.

Potrivit BNM, leul a crescut cu 6, 54 la suta fata de dolar si cu 2,78 procente fata de euro cumparativ cu valorile de la inceputul anului. Iar pe parcursul primelor trei luni moldovenii aflati pest hotare au transferat in tara peste 251 de milioane de dolari.

Adica aproximativ cu 13 la suta mai mult, decat fata de aceeasi perioada a anului trecut. Aceasta, dar si alte cauze au dus la un volum mare de valuta straina pe piata, spun expertii.

Alexandru FALA, EXPERT ECONOMIC: "Sunt doua motive cresterea exporturilor si deblocarea finantarii externe..."

Astfel, potrivit statisticilor in primul semestru al anului, exporturile au crescut cu peste 28 la suta in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut. Iar valoarea marfurilor exportatate a fost de peste 528 de milioane de dolari.

In mare parte am vandut seminte, cereale, legume si fructe, conserve, aparate electrice, echipamente pentru transport in tari ca Romania, Rusia, Bulgaria, Germania, Spania, Elvetia si altele. Expertii spun ca in vara leul ar putea creste si mai mult.

Alexandru FALA, EXPERT ECONOMIC: "Daca exista premise ca odata cu fructele si legumele leul se va mai aprecia..."

Potrivit expertilor, aprecierea leului ar putea duce la ieftinirea unor produse pe care le importam. Episodul recent de apreciere a monedei naţionale survine pe fondul unui surplus de valută în piaţă, în condiţiile unei oferte mai mari de valută din partea populaţiei şi exportatorilor, care depăşeşte cererea şi necesităţile importatorilor.

Astfel, pe parcursul primelor 3 luni, a fost înregistrată o creştere a transferurilor de mijloace băneşti în favoarea persoanelor fizice cu cca 12.65% (251.77 mil. dolari SUA) comparativ cu perioada similară a anului precedent.

La fel ca în anul 2016, ritmul de creştere a exporturilor îl depăşeşte pe cel al importurilor. Luând în consideraţie reorientarea geografică a exporturilor spre UE şi structura valutară a acestora, se observă o creştere a ponderii euro în comerţul exterior.

Astfel, este de notat că aprecierea leului moldovenesc faţă de euro a fost în proporţie mai redusă comparativ cu dolarul SUA, care a marcat un trend descendent şi faţă de alte valute regionale, precum leul românesc şi rubla rusească.