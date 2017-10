"Lexus-ul a aparut de nicaieri, avea o viteza nebuna". Declaratiile soferului Volkswagen-ului, care a lovit Lexus-ul la Harkov, accident soldat cu 5 morti

Iata ce a declarat soferul, prin avocatii sai: " Vreau sa anunt ca ma deplasam la culoarea verde a semaforului. M-am asigurat inainte de a intra in intersectie, m-am uitat prin parti, iar in acel moment Lexus-ul nu se vedea. Totul s-a intamplat atat de repede ca nici nu am inteles ce se petrece. Lexus-ul a aparut in intersectie pe neasteptate, practic de nicaieri. Eu nu l-am vazut si nici nu aveam cum sa-l vad, intrucat Lexus-ul a intrat in intersectie cu viteza excesiva, a zburat. El nu era acolo atunci cand eu am intrat in intersectie, iar din acel moment pana la cele intamplate nu au trecut decat cateva secunde. Eu inteleg ca regretele si cuvintele mele pe nimeni nu o sa intoarca inapoi, insa vreau sa spun ca imi pare extrem de rau si sa le transmit condoleante familiilor victimelor.

Teribilul accident a avut loc saptamana trecuta la Harkov. Volkswagen-ul a lovit un Lexus, condus de o tanara de 20 de ani. In urma impactului, Lexus-ul a derapat, s-a rasturnat si a intrat in viteza in 11 pietoni pe trotuar. 5 oameni au murit, iar 6 au fost raniti. Parintii fetei si-au cerut scuze de la familiile victimelor si s-au angajat sa achite despagubiri.