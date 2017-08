Au ramas doar cu promisiunile. De jumatate de an, bolnavii de hepatita de la Leova isi asteapta tratamentul promis de autoritati. Care este problema si ce spun cei de la ministerul Sanatatii - VIDEO

Sunt nevoiti sa astepte luni in sir pentru a primi medicamentele, care le-ar putea prelungi viata. Este vorba despre mai multi bolnavi de hepatita din Leova. Acestia se plang ca responsabilii din sanatate le-au promis inca de la inceputul anului preparate noi, procurate in 2016 din Egipt. Au trecut mai bine de 6 luni, iar oamenii nu au mai vazut medicamentele. Cei de la Ministerul Sanatatii sustin ca toti pacientii inclusi in liste vor beneficia de tratament, doar ca trebuie sa mai astepte.