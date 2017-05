Li se prabuseste casa. Doi pensionari din Hancesti se plang ca dupa ninsorile si ploile din ultima perioada, locuinta in care traiesc a inceput sa se darame: un perete deja s-a prabusit. Oamenii nu stiu unde se vor adaposti la iarna - VIDEO

Anatol Ilica din satul Chetroseni, Hancesti povesteste ca la doua zile dupa ninsorile puternice din aprilie s-a pomenit cu o supriza neplacuta. Dupa atatea ploi si casa veche pe care a candva facut-o, dupa puterile sale, din lut s-a inmuiat si a inceput sa se crape.

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: “Camera in care pana nu demult oamenii se odihneau arata acum ca un grajd plin de ruine. Aceste perete s-a daramat la putin timp dupa ninsori si s-ar putea prabusi si tavanul, iar oamenii au luat o masura de siguranta, asa cum s-au priceput mai bine – au pus acest par care sa sustina cat de cat podul.”

Omul crede ca pana la iarna locuinta nu mai rezista se si teme sa mai stea acolo pentru ca nu se stie cand se mai poate darama un perete. Asa ca s-a apucat sa-si injghebe alaturi o alta casuta, sa aiba macar unde se adaposti. Se indoieste ca o sa putea duce la bun sfarsit intrucat si el si sotia sa intretin din pensie.

Ninsorile de la sfarsit de aprilie, inghturile si ploile puternice de dupa au facut o mutime de pagube in Moldova. Mai intai mii de copaci au fost doborati in capitala, dar si in alte localitati, au fost inghetate sute de hectare de culturi agricole si pomi fructiferi, iar ploile au distrus gradini, au inundat beciuri si case.