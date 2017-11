Liber l-a facut peleti si bricheti. Acum ca in tara noastra exista un laborator acredidat unde poate fi verificata calitatea lor, numarul producatorilor a crescut - VIDEO

Nicolae Dragan produce peleti si bricheti de mai bine de 6 ani. Anterior pentru fiecare produs nou facea un drum pana la Cluj, Romania ca sa obtina certificatele de calitate.

Nicolae DRAGAN, PRODUCATOR: ”Trebuia sa pleci incolo, trebuia sa treci pe la vama sa duci peleti bechete. De fiecare cand avem un produs nou mergem acolo, vrem o culoare dup ace laboratorul ne arata asupra parametrilor care trebjuie sa lucram.”

Acum el poate verifica la noi in tara parametrii biocombustibililor, dar si sa obtina certificate de calitate.

Nicolae DRAGAN, PRODUCATOR: ”Europenii au alte cerinte. Ei vor ca peletul sa fie alb si mai putin ii intereseaza puterea calorifica. Cred cam 500 de tone merg la export, iar 400 pe piata interna.”

Dmitrii ASCOSOV, PRODUCATOR: ”Inainte faceam certificate peste hotare şi asteptam mult timp. Puteam sa asteptam pana la doua luni si era mai scump aproximativ de 5 ori. Am facut in Elvetia si in Germania.”

Unicul laborator de testare a biocombustibililor se afla Universitatea Agrara. Acesta este dotat cu tehnica de ultima generatie care ofera date despre umiditate, densitate, continutul de cenusa, azot, dar si clor si sulf. Astfel in urma unor analize riguroase, se va indica cat de calitativ este biocombustibilul, dar si puterea sa de a produce caldura.

”Se pune o cantitate. Ulterior se verifica parametric.”

Grigore MARIAN, DIRECTOR LABORATOR BIOCOMBUSTIBIL: ”In acest an 20 de producatori au testat produsele, anul trecut 16”.

Laboratorul de biocombustibili solizi din cadrul Universitatii Agrare a fost acreditat acum un an datorita echipamentului performant in valoare de 100.000 euro acordat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.

Din martie 2017, toti producatorii de biocombustibili sunt obligati sa-si certifice produsele. In Moldova, sunt peste 90 de producatari de peleti si bricheti.