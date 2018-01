Liber la odihna. Deputatii nu vor mai merge la munca aproape jumatate de luna. Ce spun despre 2017 si ce-si doresc in 2018. Unde vor pleaca in concediu - VIDEO

Tudor DELIU, DEPUTAT PLDM: “Anul 2017 pentru cetatenii nostri nu a fost un an roditor, deoarece ne-am convins ca in parlament nu prea se tine cont de cerintele si doleantele cetatenilor, ci se adopta legi de moment, care favorizeaza unele grupari oligarhice. Anul 2018 este un an electoral si se vor stradui ca tribuna parlamentului sa fie folosita si in acest scop, inceperea sesiunii de iarna parlamentul se va tranforma in unealta electorala.”

Zinaida GRECEANII, LIDER PSRM: “A fost un an foarte dificil, un an in care a continuat uzurparea in stat. Un an in care PD a folosit toate institutiile sale, doar in favoarea sa, care sa ramana la guvernare. Un an in care se va duce in istorie, un an in care cetatenii nostri nu ar vrea niciodata sa se intoarca inapoi.”

In schimb cei de la guvernare spun ca anul 2017 a fost unul destul de bun, cum nu am avut de mult.

Constantin TUTU, DEPUDAT PD: “Foarte bun an, o sa muncim la fel.”

Tudor GHILETCHI, VICEPRESEDINTELE PARLAMENTULUI: “Anul 2017 in comparatie cu 2016 a fost un mai bun cu mai multe rezultate. In 2017 am creat ppem, din punct de vedere poltic a fost bun, cu rezultate economice. Anul, care vine va fi un an mai greu, avand in vedere ca avem alegeri parlamentare, e nevoie sa facem fata provocarilor, trebuie sa ma decid pe ce circumscriptie voi candida.”

Iar deputata Alina Zotea spune ca cea mai mare realizare a sa din 2017 este ca s-a casatorit.

Alina ZOTEA, DEPUTAT PL: “Anul a fost unul frumos, mai ales ca mi-am intemeiat o familie, ceea ce am dorit foarte mult. Am venit cu proiecte, amendamente pe alocuri sustinute, criticate.”

Si cum 2017 a fost unul zbuciumat din punct de vedere politic, deputatii spun ca abia asteapta concediul.

Tudor GHILETCHI, VICEPRESEDINTELE PARLAMENTULUI: “O sa mergem in america la soacra.”

Constantin TUTU, DEPUTAT PD: “O sa sarbatoresc cu mamica acasa la Bacioi.”

Alesii poporului vor reveni in parlament pe 15 ianuarie.