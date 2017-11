Liberal-democratii ii dau replica lui Candu, dupa ce acesta a declarat ca PLDM e cel mai corupt partid din istoria tarii: "Decizia de vanzare a aeroportului poarta semnatura PD, iar acoperirea pierderilor bancilor comerciale - a ministrului Candu"

Tudor DELIU, DEPUTAT PLDM: "Intelegem predilectia pentru noi, dar amintim ca Republica Moldova a fost guvernata de o alianta din trei partide, in care PD a jucat un rol destul de important. Amintim ca PD a controlat domeniul economic in guvernarile AIE si a initiat si insistat pe un sir de decizii controversate si periculoase pentru economia moldoveneasca.

Decizia de vanzare a aeroportului poarta semnatura ministrului PD al Economiei Valeriu Lazar. Decizia de acoperire a pierderilor bancilor comerciale, a ministrului Andrian Candu.

Analizate sub aspecte de consecinte vom descoperi ca singurul partid care a avut de castigat de pe urma vanzarii aeroportului si a devalizarii rezervelor Bancii Nationale a fost PD si clientela acestuia.

Intelegem insistenta PD-ului de a incerca sa scape de povara acestor efecte, dar nu mai suntem in 2015. Societatea a reusit sa inteleaga cine sunt adevaratii beneficiarii a marelor fapte de coruptie din RM.

Relatia PD - Sor este una definitorie. Va rugam sa retineti domnule presedinte al Parlamentului, ca nu PLDM a cumparat deputatii, nu PLDM controleaza justitia, nu PLDM a uzurpat puterea in RM, nu PLDM a modificat sistemul electoral pentru a scapa de justitiei.

PLDM nu are ce ascunde, data viitoare cand o sa acuzati PLDM-ul de coruptie, incercati sa personalizati fapta si apoi cautati vinovatul. Va garantam ca este in PD. Ati absorbit cu pofta criminala tot ce face toxic din PLDM si inca un detaliu, este lipsit de noblete ca din postura de ministru al Economiei, care a initiat si promovat un proiect care a dus la furtul unui miliard de dolari din rezerva BNM sa puneti vina in carca ministerului Educatiei. Acuzatia nu este logica, atat moral cat si din perspectiva sisyemului managementului."

Ieri, Candu a declarat ca PLDM a fost unul dintre cele mai curupte partide din RM, in perioada in care s-a aflat la guvernare.

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: "De ce uzurpa ea atunci coruptia si uzurparea puterii din partea colegilor ei de partid. De ce nu era ea ( Maia Sandu ) atunci cand facea parte din tot ce inseamna acest partid, cel mai corupt partid din istoria tarii."