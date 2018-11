Liberalii au cerut ca ministrul agriculturii sa vina in Parlament si sa explice cum poate fi solutionata problema fermierilor care nu au unde sa-si vanda frcutele si le lasa sa se strice pe camp - VIDEO

Revenita la munca dupa ce recent a devenit mama, Alina Zotea a declarat ca a fost zilele trecute in nordul tarii, iar agricultorii de acolo i s-au plans ca nu au unde sa-si vanda merele si nucile.

Prin urmare, sunt nevoiti sa-si lase fructele in livezi sau sa le dea la animale. Asa ca Zotea a cerut ca ministrul agriculturii sa fie audiat in parlament. Ca sa-si convinga colegii, deputata PL a venit cu un cadou pentru ei.

Alina ZOTEA, DEPUTAT PL: "Va trasmit din partea fermierilor aceste mere frumoase. "

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "Cate un mar pe zi tine doctorii departe. Ne bucuram ca va faceti grija de santatea noastra".

Andrian Candu nu a supus votului includerea acestei propuneri pe ordinea de zi, dar i-a propus deputatei PL un compromis, pe care aceasta l-a acceptat.

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "Daca ati propune audierile nu asa, pe neprins de veste, dar sa discutam, de exemplu, saptamana viitoare, noi am fi putut sa revenim la acest subiect la sedinta Biroului permanent, sa discutăm cu ministrul, sa vina cu o informatie mai ampla. Dacă sunteţi de acord, eu imi asum angajamentul sa vorbesc cu dumnealui, sa convenim in următoarele doua-trei saptamani, sa vedem cand va fi disponibil, fără să punem la vot proiectul."

Agricultori se-au plans si anterior ca anul acesta recolta de mere se strica pe camp pentru ca ei nu au unde o realiza, iar pretul pentru un kilogram este unul derizoriu. Din disperare, unii au inceput sa-si distruga livezile. Ministerul agriculturii a declarat anterior ca acest lucru se intampla pentru ca in ca in acest an avem o productie uriasa de fructe.

Acesta nu a venit cu solutii pentru fermieri, insa i-a indemnat pe agricultori, sa investeasca in depozite frigorifice, unde sa-si pastreze productia. Potrivit fermierilor, in acest an la fabricile de suc, marul este cumparat la un pret de 70 de bani per kilogram.