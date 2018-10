Liberalii au unit sintagma de integrare europeana la un loc cu cea de modificare a limbii oficiale in Constitutie. Partidul a inregistrat un proiect pentru a cere votul in plen. Declaratia facuta de Ghimpu

Mihai GHIMPU, LIDER PL: “Daca in ianuarie 2016 noi, PL, ne-am unit pentru a ne asuma responsabilitatea ce guvernare sa avem in acea criza politica si dupa aceasta am fost batuti pentru ca iata noi am votat in orele neasteptate de cetateni, ca lumea dorea alegeri anticipate, ceea ce insemna guvernare pro-rusa. Acum lucrurile s-a schimbat, cetatenii ne-au inteles, ca noi am salvat directia pe care o vrea acum PD-ul. Avand in vedere ca sunt 2 proiecte de legi ce tin de modificarea Constitutiei, unul al PD si altul de modificare a articolului 13, am hotarat sa consultam si partidele extraparlamentare, in afara de PLDM, adica PAS si PPDA.

Ambele partide extraparlamentare sustin pozitia adoptata de noi PL si PLDM, ca Parlamentul sa introduca prin vot modificarea Constitutiei nu doar in articolele inaintate de PD, dar si cu limba romana. Intr-un cuvant sa nu ne facem de rusine cu integrare europeana si sa mergem cu o identitate si o limba falasa. De aceea, noi PL am pregatit un nou proiect de lege, inregistrat azi, care prevede votarea a doua proiecte. Si indeplinirea CC ce tine de articolul 13 si proiectul inaintat de deputatii PD. Sa vedem acum care va fi pozitia majoritatii. Clar este pentru noi, ca mergem pe aceeasi pozitie. Deputatii PL voteaza si proiectul majoritatii de directia europeana, dar asteptam aceeasi decizie din partea majoritatii de a vota si modificarea articolului 13.“

“Am avut o solicitare din partea lui Candu de a se intalni cu fractiunile. I-am spus domnului presedinte ca deciziile de felul acesta sunt prevazute in programul partidului, care e votat de Congres si corect ar fi nu o intalnire cu fractiunea, dar a conducerea PD cu biroul politic a PL. Nu a fost impotriva, dar ieri mi-a zis ca este imposibil, o sa fie mai tarziu si acum nu mai am niciun raspuns."