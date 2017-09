Liberalii, despre cel de-al doilea dosar al lui Dorin Chirtoaca: " Legea l-a obligat sa execute hotararile. Ghimpu: "Iata cele 600 de dosare despre care spunea Filat"

Liberalii sustin ca Dorin Chirtoaca a fost obligat de lege sa le dea bani celor care urmau sa beneficieze de apartamente.

Ion CIOBANU, CONSILIER PL: "In 2006, in legea cu privire la sistemul judecatoresc, politie si procuratura, apare dreptul de a li se acorda spatiu locativ. In 2007, apare o avalansa de cereri. S-a ajuns pana la situatia cand Chirtoaca a avut dosare administrative. Problema a fost disctutata la ministerul Justitiei, la ministerul Finantelor, putea sa blocheze bugetul municipal, chiar au fost puse sechestre. Lucrul respectiv a fost discutat la ministerul justitiei, dnul Esanu spunea ca neexcutarea hotararilor poate duce la un prejudiciu, prin adresarea lor la CEDO. A fost amendat Cotet cu 5000 de euro.

A fost discutat si la min fin, unde Negruta spune ca recomanda prevederea mjloacelor necesare in bugetul municipal. In urma tuturor acestora, sunt prevazute surse in buget, votat in CMC. Cifra totala pt 2012 -116 mln, 2013-11mln. Total - peste 160 de mln, cheltuit- 60 mln. CMC a oferit dreptul primarului de a cheltui 160 de mln, a cheltuit 60. Lucrurile au fost transparente. Solutia a fost prevazut de legislatie, cand au fost acordate surse financiare. Asa s-a ajuns la alocarea de bani, nu de apartamente.

O simpla artimetica, 600 de cereri, sa le acorde apartamente, ar fi fost o suma de 300 mln lei. Si la ora actuala, sunt peste 160 de cereri. S-au facut economii, pentru ca acesti oameni nu au ajuns la CEDO. Legea l-a obligat pe primar sa execute. Banii nu au fost pusi pe submasa, au fost prevazuti in bugetul municipal, au fost discutate in sedintele CMC, la min fin."





Mihai GHIMPU, LIDER PL: "100 de milioane a pierdut statul in urma neexcutarii hotararilor judecatoresti.

Daca Dorin Chirtoaca nu executa tranzactii de impacare era amendat. Ministerul Justitiei avertizeaza primaria ca daca nu rezolvati problema atunci o sa platiti din buzunar actiunile de regres.

Din cei care au primit bani sau aparatamente 70% sunt politisti si 30% sunt judecatori.

Mai avem un caz care inca nu a rasunat. Acela a incasat zeci de milioane, iar acolo trebuiau evacuate 19 familii. Acum problema daca e vinovat sau nevinovat primarul. Va amintiti vorba lui Filat, primarul capitalei are 600 de dosare, iata este vorba despre atribuirea si neatribuirea apartamentelor. Iata vorba lui Filat. Am aici un teanc de acte, dosarele lui Chirtoaca: se recunoaste vinovat Dorin Chirtoaca si se incaseaza ( nr. suma ... lei). Toate aceste amenzi sunt pentru neexecutarea hotararilor judecatoresti.

Este strigator la cer atunci cand pentru a compromite PL, primarul se inventeaza dosare cusute cu ata alba. Din cate am inteles acest dosar din 2015 atunci a fost clasat."