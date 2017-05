Liberalii - hotarati sa-l dea jos pe Dodon. PL a anuntat ca va strange semnaturi pentru organizarea unui referendum de demitere a presedintelui - VIDEO

Mihai GHIMPU, LIDER PL: "Chirtoaca la primarie, Dodon- la tomberon..."

Liberalii sustin ca Igor Dodon a calcat stramb imediat ce a fost investit in functie. Cel mai mare pacat l-ar fi facut atunci, cand l-a felicitat pe liderul de la Tiraspol pentru victoria in alegeri si atunci cand a depus flori impreuna cu acesta la un monument din Tiraspol.

Liberalii au amenajat un cort in parcul Central, in apropiere de Resedinta de Stat, unde au inceput sa stranga semnaturi. Insa nu se vor opri, spun ca vor amenaja corturi in toata tara. Si-au pus semnatura astazi si cativa consilieri liberali, dar si sustinatorii lor.

"Am semnat pentru ca nimic nu au facut..."

"Un ras la conducere tarii..."

De cealalta parte, purtatorul de cuvant al presedintelui sustine ca liberalii nu vor reusi sa-l dea jos pe Dodon si doar ii vor face publicitate.

Ion CEBAN, PURTATORUL DE CUVANT AL PRESEDINTELUI: "Lasa sa incerce, noi suntem pregatiti... chiar vreau sa vad..."

Potrivit CEC, semnaturile colectate astazi de liberali nu au nici o valoare juridica, deoarece doar parlamentul poate initia un referendum de demitere a presedintelui.

Ghimpu insa spune va prezenta deputatilor semnaturile adunate, impreuna cu o initiativa de suspendare din functie a presedintelui. O tentativa anterioara a liberalilor a esuat deoarece nu au fost sustinuti de colegii din coalitie.