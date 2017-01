Liberalii il vor pe Valeriu Munteanu in locul lui Anatol Salaru, sef pe armata. Mihai Ghimpu a depus o sesizare la Curtea Constitutionala - VIDEO

Liberalii il vor pe Valeriu Munteanu in locul lui Anatol Salaru, sef pe armata. Pentru a se asigura ca acesta ajunge ministru indiferent de ce spune Igor Dodon, PL a cerut interpretarea Constitutiei. Astazi, Mihai Ghimpu a depus o sesizare la Curtea Constitutionala, in care le cere magistratilor sa se expuna asupra articolului care prevede numirea in functie a unui ministru.