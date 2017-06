Liberalii, la protest in fata Procuraturii Anticoruptie, acolo unde primarul capitalei Dorin Chirtoaca urma sa fie audiat. Procurorul: "avocatul a cerut amanarea" - FOTO

Potrivit procurorului de caz, edilul capitalei aflat in arest la domiciliu, urma sa fie audiat la ora 11:00 la Procuratura Anticoruptie, insa avocatul primarului a cerut ca audierile sa fie amanate.

Intre timp, in fata institutiei s-au adunat zeci de simpatizanti, in frunte cu cativa membri ai Partidului Liberal si cer ca Dorin Chirtoaca sa fie eliberat.

Pe 25 mai seara, dupa 4 ore de perchezitii in biroul sau de la Primarie si aproape 2 ore de perchezitii in locuinta sa, primarul capitalei Dorin Chirtoaca a fost retinut de procurorii anticoruptie si CNA in dosarul parcarilor cu plata. Acesta a fost plasat in izolatorul Centrului National Anticoruptie pentru 72 de ore, fiind banuit de trafic de influenta. A doua zi, Judecatoria Buiucani la plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile.

sursa poza: puterea.ro