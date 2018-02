Liberalii, nemultumiti de taierea copacilor din preajma legislativului. Zotea: "Oare comoditatea deputatilor de a parca in spatele Parlamentului e mai importanta?". Replici acide intre Zotea, Ghimpu si Candu

Alina ZOTEA, DEPUTAT PL: "Am vazut ca a inceput taierea barbara a arborilor perfect verzi de langa Parlament. Oare comoditatea viitorilor deputati de a parca in spatele Parlamentului e mai importanta decat altceva? Va rog sa explicati domnule presedinte."

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: "Daca ati vazut, a inceput curatarea, iar dupa aceasta va avea loc replantarea arborilor in fata si in spatele Parlamentului. Ati avut un primar la Primarie, din PL, dar si ca deputat puteti solicita informatii de la cei de la Spatii Verzi, institutie subordonata primariei, sa faceti demers si sa va dea informatii."

Alina ZOTEA, DEPUTAT PL: "Acum primaria e a PD-ului."

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: "Primaria e a orasului. Stimata doamna, exista regulamentul Parlamentului care presupune o disciplina. Rog sa respectam acest regulament, sa ne respectam. Indiscutiile despre arbori sau altceva care au avut loc deja in Biroul Permanent nu au rost. Acest subiect a fost discutat la sedinta Biroului Permanent. Vreau sa va spun ca aveti un reprezentat acolo, liderul fractiunii, care cu regret nu prea vine la sedinta Biroului Permanent".

Mihai GHIMPU, LIDER PL: "Domnule Candu, am inteles ca va este dor de mine. Eu v-am crezut cand ati spus despre taierea copacilor uscati, dar acum am trecut si am vazut ca toti copacii sunt sanatosi, vii si verzi. Voi m-ati mintit pe mine. Ce tine de Birou, doar ieri nu am fost, iar dvs nu aveti dreptul sa-mi spuneti ca vin sau nu vin. Ar fi corect sa fiti doar un speaker asa cum prevede regulamentul si atat."