Reteaua de licee private “Orizont” si-a facut intrarea in sistemul de invatamant din Moldova acum 25 de ani

Treptat, au fost deschise mai multe filiale in tara, dar si in capitala. Urmeaza liceul din sectorul Buiucani in 1994, cel din sectorul Ciocana 1999, la Balti, in 2010 - filiala de la Durlesti si in 2014 ciclul primar la Balti.

Institutia, asa cum se mentioneaza si pe site-ul acesteia, depune efort pentru cresterea si educarea unei generatii de succes, iar in timp liceele Orizont ar fi atins apogeul in dezvoltarea invatamantului primar, gimnazial si liceal.

La moment in toate liceele Orizont studiaza in jur de 1600 de elevi. Conform administratiei, absolventii isi continua studiile in peste 15 tari, la universitati de top, precum univesitatea din Cambridge, Columbia sau Standford.

In aceasta dimineata, sase persoane de la conducerea institutiei au fost retinute de SIS.