Democratii si socialistii si-au imprietenit casele de vanzari ca sa devina lideri pe piata de publicitate - newsmaker.md

Astfel, 80 la suta din venit l-ar incasa compania lui Plahotniuc, iar 20% - casa de vanzari controlata de socialisti. Despre schimbarile de pe piata de publicitate din Moldova a anuntat directorul executiv al casei de publicitate Nova TV, Eugen Sergheev, iar aceasta informatie a fost confirmata si de alti jucatori de pe piata, noteaza newsmaker.md.

In Moldova exista 4 case de vanzari de publicitate: Casa Media (vinde publicitate pentru TV Prime, Canal 2, Canal 3, Publika TV, CTC-Mega, Familia «Acasa», N4 si Ren-Moldova), Exclusive Sales House (Exclusiv TV, Accent-TV, «NTV-Moldova»), Nova TV (RTR-Moldova si mai multe portaluri on-line), Pro Digital (Pro TV, Acasa in Moldova), iar unele canale isi vand singure publicitatea. Cea mai mare casa de vanzari din Republica Moldova este cea a lui Plahotniuc, Casa Media.

Reducerile pot ajunge pana la 85%

Astfel, Casa Media a lui Plahotniuc si Exclusive Sales House, care ar apartine socialistilor, s-ar fi inteles sa ofere reduceri mari clientilor, in cazul in care acestia isi vor vinde publicitatea doar prin intermediul acestor doua case. Daca clientul este de acord cu aceste conditii, atunci poate beneficia de o reducere de pana la 85 la suta, sustine Eugen Sergheev. In cazul in care refuza ca bugetul sa fie impartit in proportiile anuntate mai sus, sau alege sa plaseze publicitate si la alte posturi, acesta nu va beneficia de nicio reducere.

Din aceasta cauza, alte case de vanzari si posturi de televiziune ar putea ramane fara reclama. De fapt, acest lucru deja se intampla - Nova TV a ramas fara contractele de colaborare cu Reckitt Benckiser (produse de igiena), Orimi Trade (ceai si cafea) si "Zdorovit".

Informatia despre intelegerea dintre cele doua sales-house-uri a fost confirmata pentru Newsmaker si de directorul executiv al Asociatiei agentiilor de publicitate din Moldova, Galina Zablovskaya, care a precizat ca acest lucru a devenit cunoscut pe piata de publicitate la sfarsitul anului trecut. "Da, acordul exista, si e un fapt destul de bine cunscut pe piata. Daca veti imparti bugetele (in proportiile propuse de cele doua case) veti beneficia de preferinte.Si daca anterior clientii obtineau reducerea suplimentara doar daca tot bugetul ajungea la Casa Media, acum - daca este impartit intre Casa Media si Exclusive Sales House. Tinand cont de aceasta reducere suplimentare, Pro Digital, Nova TV si posturile care vand independent publicitate, raman fara bani", a spus Zablovskaya, citata de newsmaker.md

Ea a adaugat ca acesta e primul caz cand casele de vanzari ajung la o astfel de intelegere. "Nu este nimic ilegal aici. Daca nu ar permite sa plaseze publicitate la altii... dar in conditiile actuale, din punct de vedere juridic nu ai ce sa le reprosezi" - considera directorul executiv al Asociatiei agentiilor de publicitate.

Surse din cadrul unei agentii de publicitate, care au solicitat sa-si pastreze anonimatul, au declarat pentru newsmaker.md ca scopul acestei intelegeri este de a majora volumul pietei si de a impiedica companiile care plaseaza publicitate sa incheie contracte cu RTR-Moldova, Jurnal TV, PRO TV si alte posturi independente. Sursa respectiva sustine ca in acest an toate posturile au majorat preturile la publicitate cu 40%-100%, in legatura cu noile cerinte legate de volumul produsului autohton.

Directorul comercial al grupului de agentii de publicitate Vivaki, Dorel Samoila, a spus, potrivit newsmaker.md, ca a auzit zvonuri despre aceasta intelegere, dar ca nu exista confirmari documentare. El spune ca Vivaki are acum clienti "a caror publicitate ei o plaseaza concomitent prin intermediul Casa Media, Exclusive Sales House si la RTR-Moldova".

"Sunt barfe"

Atat Casa Media, cat si Exclusive Sales House, resping categoric existenta unei intelegeri. "Sunt barfe", - a declarat pentru newsmaker.md proprietarul Exclusive Sales House, deputatul socialist Corneliu Furculita. "Este imposibil, o astfel de intelegere nu poate sa existe. Noi am creat casa noastra de vanzari, si, cu toate ca vinde publicitate la posturile noastre de televiziune, noi trimitem oferte si altor posturi" - a dat asigurari Furculita. El mai spune ca posibilitatea unui acord cu Casa Media nici nu s-a pus in discutie.

Acelasi lucru l-a declarat pentru newsmaker.md si directorul comercial al Casa Media, Octavian Hanganu. El a presupus ca aceste zvonuri au aparut deoarece compania sa a incetat in acest an sa mai ofere reduceri in cadrul pachetelor "90% GRP la Casa Media" si "100% GRP la Casa Media", pastrand doar pachetul "80% GRP" (pachetele includ o reducere suplimentara daca clientul plaseaza prin Casa Media 100%, 90% sau 80% din bugetul sau de publicitate).

Intrebat de newsmaker.md de ce Casa Media a pastrat doar oferta pentru 80% din buget, Hanganu a spus ca in acest an casa de vanzari a devenit mai putin agresiva, din diferite motive - "mai multe cercetari, momente, detalii", pe care Casa Media nu vrea sa le faca publice.

La intrebarea, daca in pachetul "80% GRP" exista o conditie suplimentara despre unde trebuie plasate celelalte 20% din bugetul de publicitate, Hanganu a spus ca poate vorbi doar despre Casa Media. "Cum pot dicta cuiva unde sa plaseze publicitate? Voi veni si voi spune: plasati 20% acolo sau dincolo?" - a fost raspunsul directorului comercial al Casa Media.

Newsmaker nu a reusit sa obtina comentarii la acest subiect de la Consiliul concurentei - la momentul publicarii articolului, site-ul nu primise un raspuns la solicitarea expediata institutiei saptamana trecuta.