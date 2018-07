Protest de amploare - astazi, in PMAN, anuntat de liderii de opozitie si sustinatorii sai, dupa decizia CSJ de a anula definitiv alegerile de la Chisinau. Protestul urmeaza sa inceapa la 14:00, insa politistii au inceput deja sa apara

Protestul urmeaza sa inceapa la 14:00.

Saptamana trecuta, liderul PAS Maia Sandu si primarul ales, Andrei Nastase, au anuntat ca a fost creata Miscarea de Rezistenta Nationala la care se pot alatura toti cetatenii.

Maia SANDU, LIDER PAS: "Anuntam crearea unui Miscari de Rezistenta Nationala a cetatenilor. Indemnam toti cetatenii corecti si onesti sa se alature. Apelul nostru este pentru toti cetatenii care cred ca noi trebuie sa alegem viitorul tarii noastre. Vor fi create celule de rezistenta in toata tara.





Andrei NASTASE, PRIMAR ALES: "Veniti cu microbuze, grupati-va pentru ca trebuie sa fim in PMAN. Tineretul a fost prezent la ultimul protest. Daca nu oprim acum aceasta dictatura, Plahotniuc merge pe urmele lui Ianukovich, iar in toamna va fi mult mai greu. Trebuie sa stiti ca in pericol este si regimul liberalizat de vize. Ati vazut cinizmul lui Plahotniuc care vorbeste despre pretul acestor derapaje.

Pe 25 iunie, Curtea Suprema de Justitie a mentinut decizia Curtii de Apel de a declara invalide alegerile locale de la Chisinau. Decizia este irevocabila.

Pe 19 iunie, Judecatoria Chisinau a declarat nule alegerile locale de la Chisinau si a invalidat mandatul primarului ales, Andrei Nastase. Princinpalul motiv din care alegerile au fost declarate nevalide este ca Andrei Nastase a facut agitatie electorala chiar in ziua alegerilor, pe 3 iunie.

Mai exact, Nastase a facut un live pe facebook in care a indemnat oamenii sa iasa la vot. Judecatoarea scrie ca transmisiunea a fost urmarita de peste 250 de mii de utilizatori, iar asta este in masura sa influenteze rezultatul alegerilor.