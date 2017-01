Liderul de la Tiraspol s-a laudat la Moscova ca va oferi gaz gratuit unor categorii de populatie. Asta in timp ce regiunea a acumulat datorii de 6 miliarde de dolari - VIDEO

Vadim KRASNOSELSKII, LIDER TIRASPOL: ”De la 1 ianuarie introducem facilităţi suplimentare pentru livrarea de gaz pentru consumatori, pentru pensionari, militari şi veterani de război. Vreau să remarc că noi nu împărţim gratuit gazul rusesc. Noi folosim acea parte care ni se cuvine pentru tranzitul gazului rusesc pe teritoriul regiunii.”

Potrivit presei din stanga Nistrului, aproape 135 de mii de persoane vor benficia de gaz gratuit. Acum cei din regiune achita un tarif mult mai mic decat consumatorii de pe malul drept, insa banii sunt folositi pentru pensii si salarii, intrucat regiunea este intr-o criza economica profunda.

Dmitri ROGOZIN, VICEPREMIER FEDERATIA RUSA: ”Nu vă invidiez deloc, judecând după numărul de probleme cu care vă confruntaţi, dar orientarea spre rezultate este ceea ce v-a caracterizat mereu, de aceea sperăm că totul va fi bine.”

Asa ca intre timp regiunea a acumulat o datorie de aproape 6 miliarde de dolari pentru gaz, pe care Igor Dodon, aflat in vizita la Moscova, o calcula drept datorie totala a Republicii Moldova. Astazi dupa o intrevedere cu presedintele Federatiei Internationale de Sah, aflat intr-o vizita la Chisinau, Dodon a refuzat sa comenteze subiectul.

Igor DODON, PRESEDINTE RM: ”Daca nu aveti intrebari despre sah, eu va multumesc si va doresc sa jucati sah.”

Seful statului, in schimb a vrut sa vorbeasca despre Traian Basescu, care l-a atacat in judecata pentru retragerea cetateniei. Dodon crede ca avut toate motivele sa o faca.

Igor DODON, PRESEDINTE RM: ”Noi am explicat motivele la etapa cand a fost semnat acest decret. Dansul are dreptul sa-si apere drepturile in instanta, nu are decat sa mai depuna o data dosarul, daca isi doreste cetatenia.”

In cadrul intrevederii de astazi, Dodon a anuntat ca presedintele Federatiei Internationale de Sah a adus in dar 1500 de table de sah, dintre care Dodon promite sa daruiasca jumatate in regiunea transnistreana, iar 200 – in autonomia gagauza.