Liderul opozitiei ruse, Aleksei Navalnii, a fost eliberat dupa ce fusese retinut alaturi de alte aproximativ 1600 de persoane la protestul anti-Putin - VIDEO

Apucati de maini si de picioare, izbiti de pamant si batuti cu bastoanele, peste 1600 de protestatari au fost luati de fortele de ordine direct din strada si dusi la sectiile de politie. Opozantul rus Aleksey Navalinii nici nu a reusit sa-si tina discursul la protestul de la Moscova ca a si fost arestat.

Noaptea trecuta el a fost eliberat din izolator. Liderul opozitiei ruse este acuzat ca nu a respectat ordinele autoritatilor si va fi judecat pe 11 mai. Pe langa oameni, la Moscova a fost dus la sectia de politie si un enot care se afla la manifestatie cu stapanul sau.

Imaginile cu animalul in izolator au starnit amuzament printre internauti. Au fost incatusati si zeci de minori care s-au aflat la protestele neautorizate. La Saratov spre exemplu, politistii au retinut un baietel de 12 ani pentru ca acesta a tinut un discurs impotriva autoritatilor.

"Pentru ce lui Radaev ( guvernatorul regiunii -n.r.) i-au dat premiul pentru cele mai bune drumuri in Saratov. Eu ieri am mers pe aceste drumuri si din cauza lor, eu am avut de suferit."

Potrivit datelor politiei, o parte dintre manifestanti au fost eliberati, altii insa au primit deja si mandate de arest. Ales prima oara in 2000, Putin s-a mentinut la putere de atunci, fie ca presedinte, fie ca premier si este deja cel mai longeviv lider rus de dupa Stalin. In pofida protestelor, Putin are sprijinul majoritatii rusilor, care il considera garantul prosperitatii si stabilitatii in fata amenintarilor Occidentului.